金价小涨 但普京讲话和美国就业数据限制涨幅

路透纽约/伦敦8月14日 - 金价周四在清淡交投中小涨，但涨幅受限，因美国初请失业金人口数据显示就业市场持续复苏，以及俄罗斯总统普京发表在乌克兰问题上立场温和的讲话。

美国上周初请失业金人口升幅超预期。但分析师称，初请失业金人口四周均值仍显示就业岗位稳健增长。

分析师称，部分近期公布的经济数据使投资者质疑，美国经济是否已完全走出困境。金价一直承压，因市场臆测，经济增强可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息。

1907 GMT，现货金XAU=上涨0.1%，报每盎司1,313.39美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收涨1.20美元，报每盎司1,315.70美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约35%。

金价涨幅受限，因俄罗斯和乌克兰的紧张局势有缓解的迹象，之前，俄总统普京表示，将在职权范围内尽一切努力，尽快结束乌克兰危机。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周三减少0.26吨，至795.60吨。

其他贵金属方面，现货银XAG=上扬0.2%，报每盎司19.86美元。现货铂金XPT=小涨0.1%，报每盎司1,461.93美元。现货钯金XPD=上扬0.7%，报每盎司880.25美元。

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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