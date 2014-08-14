金价小涨 但普京讲话和美国就业数据限制涨幅

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦8月14日 - 金价周四在清淡交投中小涨，但涨幅受限，因美国初请失业金人口数据显示就业市场持续复苏，以及俄罗斯总统普京发表在乌克兰问题上立场温和的讲话。
美国上周初请失业金人口升幅超预期。但分析师称，初请失业金人口四周均值仍显示就业岗位稳健增长。
分析师称，部分近期公布的经济数据使投资者质疑，美国经济是否已完全走出困境。金价一直承压，因市场臆测，经济增强可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息。
1907 GMT，现货金XAU=上涨0.1%，报每盎司1,313.39美元。
美国COMEX-12月期金GCZ4收涨1.20美元，报每盎司1,315.70美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约35%。
金价涨幅受限，因俄罗斯和乌克兰的紧张局势有缓解的迹象，之前，俄总统普京表示，将在职权范围内尽一切努力，尽快结束乌克兰危机。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周三减少0.26吨，至795.60吨。
其他贵金属方面，现货银XAG=上扬0.2%，报每盎司19.86美元。现货铂金XPT=小涨0.1%，报每盎司1,461.93美元。现货钯金XPD=上扬0.7%，报每盎司880.25美元。
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。