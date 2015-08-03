金价受美元走强拖累走低 7月创两年来最大月跌幅

路透纽约/伦敦8月3日 - 金价在7月录得两年来最大月跌幅后周一继续走低，因美元走强。投资者密切关注美国经济指标以寻找美联储升息时机的线索。

1902 GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,086.06美元，在7月24日触及五年半最低1,077美元。

黄金7月累积下跌近7%，为2013年6月以来最大月跌幅，且上周连跌第六周，为1999年以来最长跌势。

美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,089.40美元。

贵金属跟随汤森路透核心商品CRB指数.TRJCRB跌势，后者下跌至12年低位，几乎尽数抹去了长达10年的商品市场“超级周期”期间累积的涨幅。投机客周一在商品市场释出更多卖盘，之前公布的数据显示，中国制造业状况恶化，回落至两年来最低水平。

“美元今日重拾升势，重压所有商品价格，”三菱商事的分析师Jonathan Butler表示。

“美国经济数据是目前的焦点，重中之重是本周稍后出炉的非农就业报告。”

美元指数上扬0.1%，在数据显示，美国6月费者支出录得四个月来最小增幅后缩减部分涨幅。另外，7月国制造业活动扩张的步伐放缓。

投资者一直密切关注美国经济数据，因其可能影响美国升息的时间。周五公布的非农就业报告将是关注焦点。

工业贵金属受创程度大于黄金。

现货铂金急跌2.6%，报每盎司955.74美元，7月下跌8.7%，为10个月来最大月跌幅。现货钯金回落2.3%，收报每盎司595.25美元，接近2012年10月以来最低。

现货银劲挫2.2%，报每盎司14.44美元，接近上月触及的六年低位。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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