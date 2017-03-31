全球金市：金价2017年料小涨，避险买需盖过供应过剩影响--GFMS

* 今年黄金均价料在每盎司1,259美元--GFMS

* 去年实货黄金供应过剩规模为2009年以来最高

* 去年黄金珠宝消费降至七年低位

路透伦敦3月31日 - 汤森路透GFMS分析师周五表示，尽管实货黄金供应持续过剩，但今年金价仍料将小涨，因美国和欧洲政治面引发的不安情绪促使投资者买入黄金。

GFMS在《2017年黄金调查》(Gold Survey 2017)中称，黄金避险买需以及印度买需回升，可能将推动金价今年平均达每盎司1,259美元，高于去年的1,248美元。

“年内...在美国或欧洲政治局势的推动下，或者在这两地政治面的共同推动下，避险流动将变得越来越可能，”GFMS表示。

“欧洲任何一个国家如果出现反欧盟的大选结果，都可能增加欧元前景的不确定性，而美国总统特朗普的非传统措施或许会刺激投资活动。市场还对美股是否已涨得过多感到不安，黄金料将从避险意愿中受益。”

这可能会支撑金价，即便供应过剩持续。GFMS称，去年实物黄金市场过剩规模增至952吨的七年高点，2017年可能继续过剩，尽管规模可能要低一些。

GFMS还称，2016年实物黄金总需求减少18%至3,559吨，主要因珠宝加工大幅减少。黄金珠宝消费下降20%至七年低点。

印度和中国是全球两大实物黄金市场。印度的珠宝加工骤降38%，部分因印度对珠宝制造业征收消费税；中国珠宝加工减少17%。

包括金币、金条和上市交易基金(ETF)在内的可识别投资达1,579吨，触及2012年以来最高，ETF买盘创七年高点，抵消了金币和金条需求疲软的影响。

2016年央行连续第七年净买入黄金，购买了257吨，不过这是2010年以来最小规模。GFMS预计央行今年将买入250吨，俄罗斯继续推动购买，中国在四个月按兵不动后将重新开始增加黄金储备。