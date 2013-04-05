黄金在2014年或进入熊市周期--GFMS

3月12日在伊斯坦布尔拍到的金砖。 REUTERS/Murad Sezer

* 新的投资愈发不可能

* 金条储存降温，中国和印度需求下滑

* 央行购买趋缓

路透伦敦4月5日 - 黄金矿业服务公司(GFMS)称，经过了10多年的上涨后，黄金在2014年或迎来熊市周期，因消费者对首饰、金币和金条的需求下滑，且央行购买黄金的步伐趋缓。

GFMS仍维持之前的金价预期，即如果围绕美国债务上限的谈判破裂等重要事件引发一波投资性购买的话，今年稍晚金价可能来到每盎司1,850美元上下。

不过GFMS贵金属研究主管Neil Meader周四称，由于预计经济在近几年的动荡后将企稳，所以几乎可以肯定的是金价将步入长期下滑趋势。

“曙光已经出现，”他在提到全球经济形势时说。“这可能导致(黄金)在2014年进入熊市。”

Meader表示，金市不太可能迎来新一轮的投资潮。

“经历四年的理想状况后，养老金等机构的参与确实相当有限，”他表示。

他称，美国延长货币宽松政策的前景、对于美国举债上限问题及时得到解决缺乏信心、以及围绕欧元区债务问题的持续担忧，都是可能支撑金价的因素。

GFMS预计，2013年金价将在每盎司1,540-1,850美元之间，均价为1,735美元。该预估意味着年度均价将从2012年的1,668.98美元进一步上涨，但不会测试前次预估峰值2,000美元。

Meader表示，开采和回收的黄金数量与用于制造珠宝及其他产品的数量之间的缺口料将扩大。

**央行买需将触顶**

GFMS表示，央行今年的买需可能小幅减少，预计每季度将购买100吨左右。去年央行的购买量达到532吨，为1960年代中期以来的最高位。

“官方部门的买需可能持续高企，但或许难以追平去年的水平，”Meader称。

多国央行为了分散储备，近几年来已从黄金的净卖方转为净买方，银行黄金协定(CBGA)缔约国尽管每年有400吨的售金容许限额，但在2012年仅出售了5吨。当前的五年协定将在2014年9月终止。

Meader指出，接下来五年不排除再度转为净卖方，意味可能签署新协议。

2013年珠宝饰品买盘预计也会减少。黄金珠宝加工2012年减少4.2%至1,893吨，今年减少幅度料也差不多如此。主要消费国印度的购买量下降3.3%至736吨。

实货金条贮存也从2011年创纪录的1,198吨减少17%，至998吨，欧洲和印度的降幅尤为明显。

“西方国家若出现进一步减少，我们也不会感到意外。因传统上会涉入这块市场的投资者，需求已大致满足，因此那些国家可能增加这部分投资的投资者会较少，”Meader并称，增长将需来自印度和中国等国。

然他指出，中国散户投资的增长步调放慢。“当地的散户投资需求增长明显放缓。”(完)

(编译 侯向明/王翔琼/张若琪 审校 李爽/张荻)

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