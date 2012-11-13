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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 13日 星期二 11:54 BJT

Barrick预计明年金价将涨至2000美元

全球最大的黄金制造商Barrick Gold周一表示，2013年金价可能会触及每盎司2,000美元，因为成本和生产方面的障碍限制供应，而且多家央行和中国消费者的需求持续上升。图为一家店铺展示的金条。路透

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