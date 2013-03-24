《Russell专栏》印度和塞浦路斯给黄金多头带来一线希望

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Clyde/Russell；编译/程琳/张明均

路透澳洲朗塞斯顿3月22日 - 由于被分析师调降预估并遭投资者抛售，今年黄金价格一直处于下跌行情，直到上周塞浦路斯银行业问题登上新闻头条。

问题是，塞浦路斯局势引起的金价上涨只是偏空题材中的暂时现象，还是会揭开一段持续更久的涨势？现货金已自2月21日触及的年内低点上涨3.6%。

几家大银行最近调降金价预估，表明市场逐渐失去等待金价重拾长达10年的涨势并最终攻克2,000美元关口的耐心。

最近商品期货交易委员会(CFTC)公布黄金净多头仓位降至六年最低，以及上市交易基金(ETF)持金量年内迄今减少7.3%，都支撑了看跌观点。

另外，对美国、欧洲和日本货币宽松政策将最终导致通胀肆虐的担忧，仍只是个担忧，目前并未成真，且中短期内也几乎不可能成真。

但我认为，最有说服力的空方论据是实货需求下降，尤其是印度和中国这两大黄金消费国。

我很早就表示，金价要重拾涨势，需中印两国需求回暖。2011年9月金价在略高于每盎司1,925美元的水平触顶。

这一点也是可能让黄金多头稍感安心的地方，因为有迹象显示中印两国需求可能在上升。这两国需求占到实货市场总量的40%左右。

印度1月黄金进口同比飙升23%，达到100吨的18个月高位。

尽管这其中也有赶在黄金进口税上调之前囤货的因素影响，但印度交易商之间流传的消息表明，这项新关税对印度黄金进口的抑制并没有人们担心的那么高。

印度黄金需求面临的显而易见的风险是，当局进一步采取更加果断的措施限制进口，以降低经常帐赤字。

但该国上个月宣布的预算案并无新措施，而且大家默认政府政府遏制黄金进口的空间有限，这都说明，去年下降了12%的印度需求可能在2013年回升。

中国方面，信号有点好坏不一，有些报告指出需求走强，但却与香港对中国黄金出口下滑的数据相左；香港是黄金进入中国的一个主要渠道。

1月从香港净流入中国的黄金数量降至三个月低点，尽管2月初有农历新年前的买需。

中国黄金需求在2012年持平后今年有无增长，可能还要几个月才能观察出结果。

但若印度需求能强劲回升，就算中国仅呈现温和增长，仍应该足以抵销ETF需求下滑。

上述的说法当然是基于ETF净赎回没有加速进行，今年至今的净赎回量达157吨；近期金价回升至每盎司1,615美元，或许会说服投资人维持黄金持仓。

另一个反向力量，就是过去几年带动金价涨势的基金缩减多仓。

3月9日时基金的黄金净多仓降至39,631口，创下2007年3月以来最低，但上周已略微回升至43,195口。

去年7月净多仓下滑后，金价从每盎司约1,600美元升至10月时的近1,800美元。

看来黄金的确有一些上涨的空间，但没有明确的证据显示其将会持续走高。

本周香港举行的矿业与资金(Mines & Money)会议上传达出一个明确的讯息，投资界对于等待金价恢复涨势已经渐感不耐。

在充满着金矿业者及黄金投资人的会场中，很难找到对黄金感到悲观的看法。但他们也承认要向私募股权或其他投资人兜售黄金项目已经变得极为困难。

中国和印度的需求成长，可能会是刺激金价上涨的因素，但尚未看到有这样的证据。

目前而言，塞浦路斯情势所引发的黄金涨势可能很不牢靠。(完)

(译文审校 田建华/隋芬)

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