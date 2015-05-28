金价从两周半低点反弹 因美元和股市下滑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦5月28日 - 金价周四从盘中触及的两周半低点反弹，因美元和全球股市下滑，且希腊情势的不确定性以及美国初请失业金人数意外增加。
1826 GMT，现货金XAU=升0.1%，报每盎司1,188.30美元，盘中触及5月11日以来最低的1,180.55美元。美国6月期金GCv1收高2.50美元，报每盎司1,188.10美元。
欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧强调了希腊局势的严重性，公开谈及希腊可能违约，将是欧元区内首见。
希腊债务危机恶化会刺激对金币和金条的需求。黄金通常被视为对冲政治和金融风险的工具，但影响通常短暂。
美元兑一篮子主要货币下跌0.2%。
美国公布的数据显示，截至5月23日该周初请失业金人数经季节调整增至28.2万。
实货市场中，香港政府统计处周四发布的数据显示，4月份由香港净流入中国内地的黄金量按月减少21.3%，连续第三个月下跌，且跌幅较前一个月明显加快。
现货银XAG=跌0.1%，报每盎司16.65美元。现货铂金XPT=回落0.5%，报每盎司1,111.75美元。现货钯金XPD=跌0.1%，报每盎司783.50美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。