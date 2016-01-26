金价2016年料反弹 受助于美国缓慢升息及中国需求--GFMS

路透伦敦1月26日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)周二表示，去年黄金需求下滑2%，但2016年料将回升，因美国升息时程较预期来得晚，在此同时经济成长疑虑及人民币疲软刺激中国方面的买兴。

GFMS预估2016年黄金价格将在年底前回升至每盎司1,200美元之上，全年均价则为每盎司1,164美元；目前报价则是接近1,100美元。GFMS并称，预期今年黄金需求将成长5%。

GFMS称，那些担心人民币贬值使其财富缩水的中国消费者，可能会买进黄金以求保值。

“中国经济成长放缓，加上人民币前景看淡，应会在中期让黄金受惠，一旦出现明确的价格回升讯号，或至少趋于稳定，我们应该会见到投资人回归金市，”GFMS指出。

“此外，市场显然已经反映了美国今年四度升息题材。然而有鉴于经济复苏乏力且美国以外国家货币政策立场偏向宽松，我们可能只会见到美国两次小幅度升息。这应该会进一步强化市场信心。”

对于美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，是令金价2015年下跌10%的原因之一。

基本面因素也已反映在金价跌势上。

GFMS周二在最新版2015年黄金调查报告中称，珠宝生产商需求同比下滑3%，而散户投资与工业需求分别减少2%和4%。

此外，矿山和回收金产量微升，不过对冲活动带来的黄金供给出现减少。

“金市在2015年第四季供应过剩，是过去七个季度中第六次出现这种情况。考虑到这一点，也就不难理解熊市为何一直持续了，”GFMS在报告中指出。

然而报告中称，也有看好后市的理由。矿山金供应在上个季度创下自2008年以来环比最大降幅后，料将继续减少；而价格下降预计将刺激散户需求，而且央行采购仍将带来支撑。

季度数字暗示，去年年末时黄金需求上升。中国的需求在2015年第四季大增近四分之一，达到2013年以来最高，因投资者对该国经济增长减速感到担心，而且金价下跌。

价格下降和节日买需也提升印度珠宝消费量至2008年第三季以来最高，同比上升14%至204吨。

第四季珠宝总体购买量减少2%，不过官方购买量增加，而且散户投资上升推动整体需求增长2%。

黄金供应/需求*

Q1 Q2 Q3 Q4 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 2015

矿山产量 713 763 846 798 3120 732 778 849 767 3126

回收金 315 274 279 283 1151 302 280 291 288 1,161

净对冲 8 57 -7 46 104 -2 -17 15 -10 -14

总供应量 1,036 1,094 1,118 1,127 4,375 1,032 1,041 1,155 1,045 4,273

珠宝消费量** 569 492 519 577 2,157 514 448 516 584 2,062

珠宝制造 583 513 559 576 2,231 558 491 552 564 2,165

工业制造 100 99 98 96 393 96 94 94 92 376

官方净购买量 124 118 117 107 466 134 65 151 132 482

散户投资 284 272 235 284 1,075 237 230 287 299 1,053

总需求量 1,091 1,002 1,009 1,063 4,165 1,025 880 1,084 1,087 4,076

*来源：GFMS 2015年黄金调查：第四季回顾与展望

**珠宝制造数据用于核对实物金供应净盈余/净短缺 (完)