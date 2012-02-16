去年黄金需求升至14年高点 受助于央行和中国买需--WGC

2011年7月19日在伊斯坦布尔拍到的金砖。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦2月16日电---世界黄金协会(WGC)周四报告显示,2011年黄金需求触及14年高位,受助于创纪录的投资需求、中国的买需以及各国央行的购买.中国今年可望超过印度,成为全球最大的黄金消费国,全球各国央行黄金购买规模亦达至至少40年来最高水平.

WGC在其季度黄金需求趋势报告中称,去年全球黄金需求达到4,067.1吨,为1997年来最高,很大程度上受助于投资需求增长近5%,投资需求亦触及纪录高位1,640.7吨.

去年第四季,中国消费190.9吨黄金,登上黄金消费国榜首,这是WGC去年不曾料到的.印度该季的消费量为173.0吨.

"以年度需求来看,目前还不能说中国市场更大.基於去年数据,我们更大胆一点,预测中国的黄金需求量将在2012年首次超越印度,"WGC负责投资的董事总经理Marcus Grubb说.

中国2011年黄金需求总量增加20%至769.8吨,受珠宝和投资需求推动;而全球最大黄金消费国印度则为下降7%至933.4吨,归咎於金价波动和卢比疲弱.

去年金价触及每盎司1,920.30美元的纪录高位,之後在此高位及略高於1,300美元的低位之间游走,使得2011年几乎是空前剧烈震荡的一年,今年则已上涨10%至约1,730.00.

尽管如此难料,各国央行还是积极买进黄金,2011年买进了439.7吨,是1971年金本位结束以来最多的一年,2010年则买进77吨.

"这的确是1971年以来的纪录高位,我们认为这个趋势将会持续下去,"Grubb表示.

"值得记住的是,买家并不是同一批在80年代和90年代卖出黄金的央行..这些买家都是...在拉丁美洲、亚洲和远东,他们基本上经济都强劲成长、财政有盈余,且外汇储备一路成长,"他表示.

他补充道,许多国家的央行过去都表示希望提高其储备中黄金所占比例.

"这并不是一个周期性事件.这是从卖出转为买进的一个趋势,我们认为这种趋势将在2012年延续,而且可能接近去年400多吨的水平,"他称.

**欧元区债务危机提振金价**

欧元区债务危机促使欧洲投资者增持金条和金币.

WGC报导称,2011年欧洲需求按年增长逾四分之一至374.8吨,并称德国和瑞士为该地区需求增长的主要推动者.

2011年交易所交易产品(ETP)的黄金需求达到净154吨,但其中超过一半都出现在去年第四季,即86.8吨.2010年ETP的黄金需求为367.7吨.

供应方面,去年金矿年产量达到2,809.5吨的纪录新高,较上年增加4%,循环用金则按年降低2%至1,611.9吨.

世界黄金协会报告称,去年对冲账十年来首次增加,预计全球对冲账户158.0吨中再添18吨.

该报告称,"2011年为1999年以来首次出现净生产对冲.然而,对冲绝对水平仍不高,未来一年或在零水平附近波动."该协会并称,其中一半对冲由基本金属矿商Boliden (BOL.ST)执行.(完)

--编译/审校 侯向明/艾茂林/戴素萍/许娜/石冠兰/田建华/张涛/白云

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