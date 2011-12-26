中国前十月黄金产量增近5%--工信部

* 10月中国生产黄金31.75吨

* 前十月黄金产量同比增5%

* 前十月黄金企业实现利润增近四成

路透北京12月26日电---中国工业和信息化部周一称,1-10月份累计完成生产黄金290.8吨,同比增长4.96%.同期,全国黄金企业实现利润同比增长39%.

刊登在工信部网站上的新闻稿称,10月中国生产黄金31.75吨,而前10月黄金矿产金完成243吨,同比增长6.9%;有色副产金完成47.5吨,同比降4%.

10月,全国黄金企业实现工业总产值247亿元人民币,实现利润30.6亿元.1-10月份,累计实现工业总产值同比增长了22%;实现利润267.8亿元.

另外,1-10月份,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为151.3吨和118吨,同比分别增长12%和8%.十大黄金集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的52%和48.5%.

中国黄金协会会长、中国黄金集团公司总经理孙兆学此前预计,今年中国黄金产量将超过350吨,消费量则将达400吨.中国黄金集团是国内最大的黄金企业,是中金黄金(600489.SS)的母公司.

中国2007年超过南非,成为世界最大产金国.自2004年以来,中国每年都在提高黄金产量,2009年中国黄金产量为313.98吨,2010年中国黄金产量达340.88吨,较上年增长8.57%,再创历史新高. 在黄金消费方面,随着中国居民收入水平以及投资理财需求提高,国内黄金珠宝首饰市场日益升温.孙兆学预计今年中国黄金消费总量达到400吨.(完)

更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)

--发稿 李文科; 审校 黄凯/丁淑琴

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