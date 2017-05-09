金价从七周低位小幅反弹 马克龙周日当选后金价急跌

5月全球不计中国的原铝日均产量降至7万吨--IAI
路透伦敦6月20日 - 国际铝业协会(IAI)周二发布的数据显示，5月全球不计中国的原铝日均产量从4月的70,300吨，降至70,000吨。
路透纽约/伦敦5月8日 - 金价周一从七周低位小幅反弹，此前急跌，因支持欧盟的候选人马克龙赢得法国大选后，避险需求消失。
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
美国6月期金小涨0.02%，收报每盎司1,227.10美元。
黄金上周周线下跌3.2%，为11月来最大单周百分比跌幅，因法国大选前夕，民调显示马克龙将以压倒性优势当选总统。
“法国大选结果和预期一致，上周已有很大规模的黄金多头头寸被结清，目前实货黄金需求仍然不错，金价在目前水准寻获支撑我并不意外，”工银标准银行分析师Tom Kendall说。
法国政治风险消除，令投资者聚焦欧美货币政策正常化的步伐。
欧洲央行预计有更大空间收紧货币政策，因欧元区经济复苏积聚动能。
美国方面，周五数据显示美国失业率降至近十年低位，市场认为，这将令美国下月升息的可能性增强。
圣路易斯联储总裁布拉德表示，本年初经济疲弱，美联储应该放缓进一步升息的计划。
美国政府数据显示，截至5月2日当周，货币市场经理持有的COMEX黄金净多头头寸减少，为七周内首次，其持有的白银净多头头寸也大幅减少25,602口，至1月来最低水准。
现货银下跌0.1%至每盎司16.28美元。现货铂金上涨0.6%至每盎司917美元。现货钯金下跌0.4%，至807.97美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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