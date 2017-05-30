黄金保持在一个月峰值附近 因美元下跌和股市走软

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月29日 - 黄金周一保持在一个月高点附近，节假日交投清淡，
美元下跌和股市回落扶助黄金延续上日的涨势。
黄金周五触及5月1日来最高1,269.50美元，因担忧美国总统特朗普和
其他国家元首在七国集团(G7)的磋商，引发投资者买入黄金。
现货金收报每盎司1,266.67美元，和周五收报1,266.66美元无
甚变动。
美国6月期金收跌0.1%，至1,266.50美元。
黄金无甚变动，美国，英国和中国适逢国家假期，当地的交易商放假
。
“黄金价格的变动目前受限，但G7会议消息和美元下跌，带动黄金上
涨，”LBBW分析师Thorsten Proettel说。
市场也在等待下周美联储会议，寻找联储在升息立场的线索。
现货银上涨0.1%，报每盎司17.37美元，稍早触及一个月高位1
7.41美元。
现货铂金(白金)跌0.6%至每盎司950美元。
现货钯金涨0.9%至每盎司797美元，此前触及近两周高点800.9
0美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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