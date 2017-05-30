黄金保持在一个月峰值附近 因美元下跌和股市走软

路透5月29日 - 黄金周一保持在一个月高点附近，节假日交投清淡，

美元下跌和股市回落扶助黄金延续上日的涨势。

黄金周五触及5月1日来最高1,269.50美元，因担忧美国总统特朗普和

其他国家元首在七国集团(G7)的磋商，引发投资者买入黄金。

现货金收报每盎司1,266.67美元，和周五收报1,266.66美元无

甚变动。

美国6月期金收跌0.1%，至1,266.50美元。

黄金无甚变动，美国，英国和中国适逢国家假期，当地的交易商放假

。

“黄金价格的变动目前受限，但G7会议消息和美元下跌，带动黄金上

涨，”LBBW分析师Thorsten Proettel说。

市场也在等待下周美联储会议，寻找联储在升息立场的线索。

现货银上涨0.1%，报每盎司17.37美元，稍早触及一个月高位1

7.41美元。

现货铂金(白金)跌0.6%至每盎司950美元。

现货钯金涨0.9%至每盎司797美元，此前触及近两周高点800.9

0美元。(完)