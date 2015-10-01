黄金录得一年来最大季度跌幅 受美联储升息预期影响

* 黄金录得2014年第三季以来最大季度跌幅

* 交易商关注美联储升息线索

* 铂金本季表现将为七年来最糟

路透纽约/伦敦坡9月30日 - 黄金周三跌至两周来最低水平，录得一年来最大季度跌幅，因美国就业数据强于预期，市场等待对美国加息时点的更明确信号。

黄金录得2014年第三季以来最糟糕季度表现，自7月来下跌近5%，连续第五个季度下跌，是自1997年以来的最长跌势。

铂金仍可能录得七年来最大季度跌幅，周二跌至2008年12月以来的最低价位，因担心受大众汽车排放丑闻影响柴油车需求下降。

1905 GMT，现货金XAU=跌1%，报每盎司1,115.30美元。美国12月期金GCv1收跌11.60美元，报每盎司1,115.20美元。

黄金因美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计在今年稍晚升息而承压，升息将提振美元，从而将增加持有以美元计价的黄金的机会成本。

黄金周三最低跌至1,111.60美元，是9月16日以来最低价位，此前有报告称，美国民间雇主9月增加20万就业岗位，超过路透调查分析师预计的19.4万。

“从现在开始，消息越好，对黄金越不利，”经纪公司RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye称，本月早些时候的一份报告显示，美国职位空缺创历史新高，仍在助推着黄金市场的利空情绪。

现货铂金XPT=下跌1%，报每盎司904.75美元，本季度跌幅达16%。

铂金上周因大众汽车在美国汽车尾气排放测试中作假事件的曝光而备受打击，因为一些人认为这会影响对柴油车的需求。铂金被广泛使用在汽车的催化器中，特别是柴油发动机中。

“至少短期来看，铂金供过于求的状况将主导市场，”三菱分析师Jonathan Butler称。

现货钯金XPD=跌0.5%，报每盎司650.75美元，本季度跌幅近3%，为连续第三个季度下跌。

现货银XAG=收跌0.6%，报每盎司14.52美元,本季度下跌近8%。(完)