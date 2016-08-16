黄金因美元走软而上涨 关注美国加息信号

黄金重获投资人青睐 1月迄今金价反弹4%
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透纽约/伦敦8月15日 - 黄金周一上涨，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年加息的预期下降，美元小幅下跌。
周五美国零售销售数据意外持平，暗示消费者支出放缓。
1819 GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,340.49美元。现货金在周五数据公布后上涨最多1.3%，之后回吐涨幅。
美国12月期金收升0.3%，报1,347.50美元。
“我将黄金上涨归因于美元小跌和原油涨幅不错，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek说。
“鉴于央行仍在放宽政策，暗示对黄金的胃纳可能增强。”
美元指数下滑0.1%，美国股市升至纪录高位，因预期全球央行将继续放宽货币政策。
“本周中美联储将公布会议纪录，很可能告诉我们美联储对下半年的看法如何，”Mitsubishi Corp策略师Jonathan Butler说。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。
市场也关注本周出炉的美国通胀数据。
德国商业银行分析师Daniel Briesemann说，从投机性仓位和上市交易基金仓位的来看，有一些获利了结，将使黄金保持在目前1,360美元以下的交投区间之内。
美国政府数据显示，在截至8月9日该周，投机者降低COMEX黄金和白银净多头头寸。
现货银升0.8%，报19.84美元。
现货铂金跌至近三周低位每盎司1,107.20美元，现货钯金上涨1.5%，报694美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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