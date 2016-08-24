金价持稳 市场聚焦全球央行总裁年会

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约/伦敦8月23日 - 金价周二基本持稳，市场焦点从美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周末发表的鹰派讲话，转向本周稍后举行的全球央行总裁年会，投资者认为，可能从会上找到联储升息时机的线索。
1911 GMT，现货金上涨0.07%，报每盎司1,339.2美元，上日触及两周低位1,331.35美元。
交投最活跃的美国12月期金收涨2.70美元，或0.20%，报每盎司1,346.1美元。
金价周一下跌，因美联储副主席费舍尔周末表示，联储接近实现充分就业和2%的通胀目标，导致对联储升息的预期升温。
美联储主席叶伦将于8月25日在怀俄明州杰克森霍尔开始举行的全球央行总裁年会上发表讲话，可能会提供联储利率前景的更明确信息。
“市场基本陷于区间内，我们都在等待叶伦的讲话，”道明证券驻多伦多的商品策略部主管Bart Melek表示。
“市场的感觉是，此次会议上，联储的立场可能会比之前强硬，如果联储立场真的转趋鹰派，金价可能会跌回到1,300美元或略低水准。”
“联储官员近期的讲话观点不一，但最近多数官员有关美国货币政策的讲话措辞偏鹰派，”Kitco Metals的分析师Jim Wyckoff在一份报告中说。
“目前，市场上对联储将在年内升息的预期正不断升温。”
美元指数上扬0.03%，拖累金价削减涨幅。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的持金量周一增加0.25%，至958.37吨。
现货银下跌0.08%，报每盎司18.85美元，周一跌至七周低位。
现货铂金小涨0.03%，报每盎司1,099.3美元。现货钯金上扬0.83%，报每盎司695.75美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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