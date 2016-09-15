黄金因美元走软上涨 静待美国升息时机线索

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约/伦敦9月14日 - 黄金周三上涨，结束之前五日连跌的势头，因美元兑一篮子货币下滑，黄金投资者等待美国升息时机的线索。
1900 GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,323.50美元，周二触及逾一周最低1,315.27美元。美国12月期金收升0.18%，报每盎司1,326.10美元。
对美国联邦储备委员会(美联储)下周升息的预期减退，拉低美元，使黄金对持有其他货币的投资者来说更便宜。
“大环境是美联储加息，这将是左右黄金走势的主要因素，因此，短期内市场将关注美国数据，”Natixis分析师Bernard Dahdah说。
“一切都与持有黄金的机会成本有关。升息使持有无收益黄金的机会成本增加。”
市场消化美联储在9月20-21日会议上加息的机率仅为15%，许多人目前预计，美联储将等到大选后在12月政策会议上加息。
高盛预计美联储在12月加息的机率为40%。
现货银上涨0.9%，报每盎司19.02美元。
铂金升0.2%，报1,034.20美元。钯金上涨0.8%，报656.90美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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