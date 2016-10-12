金价小跌 因美联储升息前景提振美元走强

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦10月11日 - 黄金价格周二下跌，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息的预期增强，带动美元上涨。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，他可以接受美国12月升息，但在做决定之前他倾向观察经济及通胀进展情况。
根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计美联储在12月13-14日会议上升息的机率为70%，高于周五早的66%。
1747 GMT，现货金下滑0.3%，至每盎司1,255.7美元。
美国期金收低0.4%，报每盎司1,255.9美元。
“美元上涨，令大部份商品市场承压，美联储12月可能升息的前景损及黄金，”ING商品策略师Warren Patterson称。
金价上周五触及四个月低点每盎司1,241.20美元，此前美国公布强于预期的数据，且美联储官员称加息的理由充份。
美元指数触及11周高位，使美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
投资者等待周三公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，从中寻找上月美联储距离加息有多接近。
其它贵金属方面，现货铂金跌1.5%，至每盎司946.25美元，此前跌至六个月低位941.90美元。
现货钯金跌2.7%至646.75美元，此前跌至近三个月低位644.97美元。现货银下滑0.9%，报每盎司17.47美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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