金价小跌 因美联储升息前景提振美元走强

路透纽约/伦敦10月11日 - 黄金价格周二下跌，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息的预期增强，带动美元上涨。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，他可以接受美国12月升息，但在做决定之前他倾向观察经济及通胀进展情况。

根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计美联储在12月13-14日会议上升息的机率为70%，高于周五早的66%。

1747 GMT，现货金下滑0.3%，至每盎司1,255.7美元。

美国期金收低0.4%，报每盎司1,255.9美元。

“美元上涨，令大部份商品市场承压，美联储12月可能升息的前景损及黄金，”ING商品策略师Warren Patterson称。

金价上周五触及四个月低点每盎司1,241.20美元，此前美国公布强于预期的数据，且美联储官员称加息的理由充份。

美元指数触及11周高位，使美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

投资者等待周三公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，从中寻找上月美联储距离加息有多接近。

其它贵金属方面，现货铂金跌1.5%，至每盎司946.25美元，此前跌至六个月低位941.90美元。

现货钯金跌2.7%至646.75美元，此前跌至近三个月低位644.97美元。现货银下滑0.9%，报每盎司17.47美元。(完)