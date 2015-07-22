焦点：黄金遭到中国抛售 印度不会出手搭救

图中为在瑞士苏黎世拍一家银行金库中拍摄到的金条。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透马尼拉/孟买7月21日 - 不管是因为降雨情况不理想也好，还是婚礼太少也罢，总之，在本周金价重挫之后，向来青睐黄金投资的印度人并没有纷纷抢购黄金。

印度与中国是全球两大黄金购买国。周一上海黄金交易所出现大量卖盘，打压金价下滑4%至五年低点，交易员寄望印度或者亚洲其它地方的需求能够挺身而出。

上次金价大跌的时候，2013年4月短短两个交易日内就急坠13%，吸引印度民众在金店外面排起长队抢购，并持续了数周。

昔日盛景这次没有重现。印度占全球黄金需求的五分之一以上，目前对于黄金仍然兴趣寥寥，本地价格较全球现货指标金价XAU=只有小幅升水。

“这的确是空头信号，在金价大跌至多年低点之后，主要消费国却仍然无动于衷，”德国商业银行的资深原油分析师Carsten Fritsch周二在路透全球黄金讲坛上表示。

“如果亚洲人不出手，还有谁会购买黄金呢？”

金价走势图表：link.reuters.com/xex25w

**结婚旺季已过**

金价周一跌至2010年3月以来最低每盎司1,088.05美元后，印度珠宝商向客户发短信鼓励他们购买黄金，并将珠宝加工费下调一半。

虽然降价刺激了部分需求，但却未重现2013年的购买热潮。“现在既不是节日也不是结婚旺季，所以买兴仍然很低，”孟买珠宝协会(Mumbai Jewellers Association)副总裁Kumar Jain称。

今年印度日历上适合结婚的吉日较少。通常婚庆时买赠黄金的活动较多。

印度央行抗通胀政策帮助维持物价受控，让印度人持有黄金保值这一重要原因不复存在。

“许多印度消费者认为金价还将下跌，因此并不急于出手，”MNC Bullion一名主管Daman Prakash Rathod称，此外雨季降雨偏少意味着印度农村的很多农户手中没有闲钱购买黄金。印度国内近三分之二的黄金需求都来自农村地区。

摩根士丹利估计，印度家庭直接或间接持有约1万亿(兆)美元黄金，与所持银行定期存款规模基本相当，但仅持有股票4,000亿美元。不过，低成本股票经纪商现考虑利用黄金在过去四年累计下跌40%，来吸引投资者购买更多股票。

**观望价格下滑**

整个亚洲地区都反映出黄金实货需求低迷，交易商称，香港价格升水仅较上周增加0.10美元，至每盎司0.90-1.10美元，新加坡升水则数月来一直持于约1美元。

“有一点儿买盘，但没有更多询价。金价在跌跌跌--因此目前人们不愿买进，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung周二表示。

美国升息预期提振美元走强，并令黄金等无息资产魅力下降，这导致金价承压。

中国黄金进口量在2013年创下纪录水准后，对黄金的需求也减弱。股市快速上涨，经济放缓和中国政府反腐举措，均促使资金离开金市。

中国周五公布，黄金储备较2009年增加57%，但远低于市场预估。

现货金周二上涨约1%至每盎司1,109美元。即便金价进一步下跌，也不能保证能否鼓励买家入场。

“如果金价跌破1,000美元，还会有人对持有黄金感兴趣吗？”新加坡一交易商说。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/杜明霞；审校 徐文焰/许娜/白云)

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