《全球金市焦点》金价回升削弱买气，金币金饰抢购热潮退烧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
**投机客看空**
虽然金币、金条与黄金饰品的买家在金价近期下跌后涌入市场，但最近几年以来，黄金市场走势的推动者还是青睐期货与黄金投资基金的投机性人士。
正是这些投机性的买家，在2011年9月把金价推到了每盎司1,920.30美元的历史高点，这比雷曼兄弟2008倒闭后的价位高了一倍还多。
同样主要是他们的卖盘，促成金价在上月跌到了1,321美元的两年低点。
尽管金币、金条及其他形式实货黄金的买盘帮助金价止跌，但想完全抵消大型投资者购金兴趣下滑的影响还是不大可能。现货金周三1230GMT报每盎司1,463美元。
而黄金上市交易基金(ETF)的资金仍在迅速流出，路透追踪的ETF持金量本月以来减少超过200吨。
“黄金ETF继续减仓，有一些对冲业务，投资者在靠近(1,400-1,480美元)区间顶部时清算仓位，”瑞士信贷分析师Tom Kendall说，
“实货黄金需求目前暂时抵消了这些，但不会在长时间内持续推高金价。实货买家对价格很敏感，一旦价格上去了他们不会一直买下去。”
虽然近期多地黄金需求大幅增长，但主要来自中东、中国和印度这些对价格敏感的传统市场。
最近几年，金价的上涨快速压制了印度和中东的黄金需求，说明这些地方的买家将等待下一次低价买入的机会。(完)
(编译 蔡美珍/隋芬; 审校 张涛)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f