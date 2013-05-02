《全球金市焦点》金价回升削弱买气，金币金饰抢购热潮退烧

**投机客看空**

虽然金币、金条与黄金饰品的买家在金价近期下跌后涌入市场，但最近几年以来，黄金市场走势的推动者还是青睐期货与黄金投资基金的投机性人士。

正是这些投机性的买家，在2011年9月把金价推到了每盎司1,920.30美元的历史高点，这比雷曼兄弟2008倒闭后的价位高了一倍还多。

同样主要是他们的卖盘，促成金价在上月跌到了1,321美元的两年低点。

尽管金币、金条及其他形式实货黄金的买盘帮助金价止跌，但想完全抵消大型投资者购金兴趣下滑的影响还是不大可能。现货金周三1230GMT报每盎司1,463美元。

而黄金上市交易基金(ETF)的资金仍在迅速流出，路透追踪的ETF持金量本月以来减少超过200吨。

“黄金ETF继续减仓，有一些对冲业务，投资者在靠近(1,400-1,480美元)区间顶部时清算仓位，”瑞士信贷分析师Tom Kendall说，

“实货黄金需求目前暂时抵消了这些，但不会在长时间内持续推高金价。实货买家对价格很敏感，一旦价格上去了他们不会一直买下去。”

虽然近期多地黄金需求大幅增长，但主要来自中东、中国和印度这些对价格敏感的传统市场。

最近几年，金价的上涨快速压制了印度和中东的黄金需求，说明这些地方的买家将等待下一次低价买入的机会。(完)