金价从三周高位回落 因美国就业数据提振美元

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透纽约/伦敦12月7日 - 金价周一下跌逾1%，从前一交易日触及的三周高位回落，因上周五公布的美国就业数据良好，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息的预期，美元受到提振走强。
上周五数据公布之初，金市出现普遍的空头回补涨势，这让市场意外，因强劲的就业数据通常会拖累金价走低，因其提升了升息的可能性，从而增加了持有黄金的机会成本。
1901 GMT，现货金下跌1.1%，报每盎司1,074.90美元。
美国2月期金收跌0.8%，报每盎司1,075.20美元。
交易商称，油价重挫至近七年低位也令金价承压。
今年迄今，金价已累积下跌9%，主要是因预期美国不久将进行近10年来首次升息。关注焦点仍集中在下周的美联储政策会议上。
“多数市场人士都在关注美国不久可能升息，且只关注该因素，对其他消息置若罔闻，”加拿大丰业银行的贵金属部门主管Simon Weeks表示，“上周五肯定有一些空头头寸被套。”
周五晚间公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理的COMEX黄金期权和期货空头头寸规模增至开始公开发布纪录以来最大。
花旗研究在一份报告中，“我们预计年底前金市的技术上行压力将较弱，尽管宏观状况仍偏向下行。”
另外，路透根据中国央行提供的数据计算得出，11月中国在外汇储备中增加近21吨黄金，这也给金价提供一定的支撑。
现货铂金是跌幅最大的贵金属，下跌3.4%，报每盎司849.50美元。现货银回落1.4%，报每盎司14.35美元。现货钯金劲挫2.3%，报每盎司550.65美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。