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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 12日 星期四 15:32 BJT

第三季全球黄金需求创两年多高位 受金价下跌提振--WGC

世界黄金协会(WGC)周四表示，第三季全球黄金需求创两年多来高位，因7月金价下跌刺激了珠宝、金币和金条买兴。上季黄金整体需求增长8%，至2013年第二季以来最高1,121吨。WGC称，希腊财政状况疑虑和东欧地缘政治紧张，提振欧洲的黄金需求。与此同时，人民币贬值也助涨中国需求。路透

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