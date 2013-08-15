全球第二季黄金需求触及四年低点

6月28日在莫斯科一家珠宝铸炼厂拍到的99.9纯度黄金。 REUTERS/Sergei Karpukhin

* 实货黄金基金第二季卖出402.2吨黄金

* 央行的黄金购买量较上年减少过半

* 金价下跌令珠宝、金币和金条需求激增

路透伦敦8月15日 - 世界黄金协会(WGC)周四表示，尽管珠宝、金币和金条买兴激增，但第二季黄金需求触及四年低点，因投资者撤离黄金基金，且央行的购买量比上年减少逾一半。

金价4月下跌及6月再度回落，带动金条和金币需求触及纪录高位，珠宝买需也创近五年来最高。4月时，现货金两日内每盎司暴跌200美元，为30年来最大跌幅。

WGC表示，第二季消费者的黄金需求较上年同期增逾一半至1,083吨，这涵盖了对珠宝、金条和金币的需求。

不过，黄金上市交易基金(ETF)卖出402.2吨，加之央行购买量减少93.4吨，导致整体净需求骤降12%至856.3吨，为2009年第二季以来最低。黄金ETF是较为流行的投资产品，发行以实货黄金作支持的证券。

“很明显今年的需求数量将下降，”WGC负责投资的董事总经理Marcus Grubb说。

“关键在于，从ETF流出的黄金将如何成功地被其他投资类别和其他强劲增长的领域吸收，比方说珠宝需求。”

第二季黄金ETF遭遇大规模赎回，年内流出黄金达到578.7吨。WGC称，有关美联储可能缩减量化宽松的揣测吓坏了黄金投资者。

年初以来黄金价格已下跌约20%，6月时触及每盎司1,180.71美元的三年低点。现货金目前报约1,320美元，较2011年9月触及的纪录高位1,920.30美元下降了大约600美元。

WGC数据显示，央行也减少了黄金购买。其预计今年官方购金量料为300-350吨，低于2012年的544.4吨。今年上半年购买量下降100吨。

Grubb说，今年的金价波动似乎影响到了央行购金的时机。

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**消费者需求激增**

ETF结清头寸及央行需求降低，盖过了消费者买盘的大幅增长。印度和中国对珠宝、金币和金条的需求各自大涨71%和87%，分别达到310吨和275.7吨。这两国目前为止是实货黄金的最大消费国。

中国是全球最大的金条和金币市场，中印两国对这二者的需求均已增长一倍以上。印度在珠宝方面需求领先，消费量达到188吨。

黄金珠宝需求继近年来因金价走高而下滑后，在第二季增长超过三分之一，达到575.5吨。

中东地区的珠宝需求也提高了三分之一，金币和金条需求则增加三分之二。土耳其的消费需求大涨73%至64.3吨。

美国珠宝需求增2%至20.3吨，继今年第一季于2005年以来首次增长后，连续两个季度增加。

“部分是受价格下降的影响，但部分则是因为美国经济缓步改善，”Grubb称。“我们预计美国的情况将继续好转。”

美国金币和金条需求近倍增至24.3吨，欧洲金条和金币需求成长14%至85.8吨。然而欧洲的珠宝需求稍降，英国和意大利均有所减少。

市场供应方面，黄金供应自去年第二季的1,087.9吨降至1,025.5吨。金矿供应增加18.2吨至717.2吨，随着金价下跌，流入市面的废金供应减少20%至308.3吨，这让卖家以废金变现的诱因下降。(完)

(编译 王翔琼/洪曦/艾茂林/张若琪 审校 隋芬/于春红)

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