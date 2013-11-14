第三季黄金需求下降21%--WGC

路透伦敦11月14日 -周四公布的一份行业报告显示，第三季黄金需求大幅下降21%，因实货黄金基金卖出，并且主要消费国印度的买兴减少，从而抵消掉珠宝、金币和金条的销量提升。

世界黄金协会(WGC)的最新黄金需求趋势报告指出，第三季黄金消费量下降至868.5吨，为四年低位，并远低于上年同期的1,101.4吨。汤森路透GFMS亦参与该报告的编纂。

WGC的投资部董事总经理MarcusGrubb称，黄金需求下降之势料将在第四季有所缓解，因黄金ETF基金的卖出步伐将放缓。今年已经有近700吨黄金流出ETF基金。

不过，黄金需求料将连续第二年下滑。

“相比较去年需求量的4,382吨，今年年底将减少5-10%，”Grubb称。“这不像我们此前预估得那么(大降幅)，但仍比2012年降低不少。”

他称，“都几乎都要归咎于ETF。”

第三季整体投资需求降低56%至185.5吨，黄金ETF卖出118.7吨黄金。

数据显示，第三季央行减少17%购买量，或为18.9吨。今年前九个月官方需求从393.6吨减少25%，至296.9吨。

ETF流出与央行减少购买超过了金币和金条需求增加的16.7吨以及首饰购买增加的25吨，共计487吨。

世界黄金协会称，今年前九个月消费者黄金需求触及2,896吨的纪录高位，因买家趁金价走低之际买进，金价上半年跳水26%。

金价于2011年9月见顶于每盎司1,920.30美元，有望在连涨12年后录得首个年度跌幅，今年迄今已跌逾20%。

“今年有点奇怪，市场规模缩水，价格下跌，造成这样的因素只有一个：ETF，”Grubb说，“但如果你观察趋势，大多数的卖盘已经结束。”

“事实上过去数周，黄金ETF呈现新的净流入，”他说，“我们猜卖压可能已经走出谷底。”

中国第三季消费黄金209.6吨，在总消费中占到一大部分。黄金珠宝买需增加近三分之一，但金币和金条需求减少8%至45.9吨。

WGC表示，中国的黄金消费仍有望首度超过印度，今年迄今为止，中国和印度的黄金需求总计分别为779.6吨和714.7吨。

WGC表示，更多实体黄金正自西向东转移。WGC引述欧盟统计局数据显示，1-8月间英国出口至瑞士的黄金增加超过九倍。英国是ETF黄金存放的重地。

美国黄金珠宝需求在第三季更进一步回升，增加14%至35.3吨。但美国金币和金条买气下降22%至8.1吨。(完)

(编译 李婷仪 审校 隋芬)

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