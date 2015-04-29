中国购买疲软 打压第一季黄金实货需求下滑9%--GFMS季报

路透伦敦4月28日 - 一份行业报告周二显示，重要的中国市场对首饰、金币和金条需求疲软，助推国际实货黄金购买量在第一季下滑9%。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师在季报中称，今年前三个月中国首饰消费下滑12%，对金币和金条的投资下滑略逾10%，至56吨。

中国和印度最近几年互争成为全球最大黄金消费国。中国第一季春节假日期间通常会出现强劲需求。

“2015年第一季中国股市一片繁荣，帮助抑制了国内黄金购买，”GFMS公布报告时称。

印度第一季珠宝消费增加2%，但中国、土耳其、北美和中东的珠宝消费疲软导致全球珠宝购买量减少近7%。

印度的黄金投资需求大减31%至2009年以来最疲弱水平，不过GFMS称，它预计今年全年不会呈现这样的趋势。“尽管第一季降雨很大，不利于黄金需求，但我们依然预计印度今年的黄金购买量将稳健。”

全球金币和金条的整体投资需求减少17%，录得2009年以来最疲弱的第一季水平。

美国一季度实货黄金需求也降至2007年以来当季最低水平。第一季各大央行的购金量也减少至90吨，上年同期为124吨。

整体实货黄金需求减少9%至990吨。

GFMS重申对2015年黄金均价的预估为每盎司1,170美元，2016年价格预估为1,250美元。

黄金周二交投在1,200美元略上方。

“金价接下来的走势将可能是存在竞争关系的资产类别进行复杂角力的结果，”GFMS研究主管Rhona O'Connell称，“短期内，金价仍将承受一些压力，但任何跌向1,100美元的走势，都将受到需求面反应增强的制约。”

“进一步看，美国首次升息时间若能澄清，将在一定程度上消除市场的不确定性，并可能引发金价开启一波持久但温和的多头行情。”(完)

(编译 王丽鑫/白云/王兴亚；审校 戴素萍/张荻)

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