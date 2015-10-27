第三季黄金需求增加7% 因金币和金条需求激增--GFMS

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月27日 - 周二公布的行业报告显示，第三季实货黄金需求增加7%，因金币和金条的需求激增且主要央行扩大买进，不过金市仍过剩51吨。
汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称，第三季金币和金条需求较上年同期增加26%。
黄金消费大国印度、中国和德国的散户投资大增，其需求分别增加30%、26%及19%。单是这三个市场就占了散户额外购买量的26吨。
“7月时金价大幅修正，第三季伊始时金价骤跌至六年低位附近，这是第三季黄金需求增加的主要推动力，”GFMS表示。
主要央行第三季加快购金脚步，购买量增加13%至132吨。俄罗斯料将是今年公布的最大官方购金大户。
该报告表示，2015年主要央行料将是连续第六年净买入黄金。
然GFMS对今年金价的看法仍然审慎，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间仍充满不确定性、通胀预期偏低且投资者信心疲弱。
“我们预计2015年第四季平均金价为每盎司1,100美元，较前次预估下降75美元，2015年全年平均金价预估为1,159美元，”报告称。
“在美国升息时机和幅度的信息更加明确之前，黄金料继续承压。”
现货金XAU=周一持于1,165美元附近。
第三季珠宝需求减少1%至510吨。欧洲珠宝消费量下降23%，因俄罗斯和土耳其需求重挫。
GFMS称，中国珠宝需求小升0.5%，印度珠宝需求增加5%。
今年前三个季度，印度超越中国，重新登上全球黄金消费国首位，总消费量达642吨。中国消费量为579吨。
“我们仍预计2015年中国总体黄金需求将连续第二年下滑，”GFMS表示，并补充称下半年中国黄金消费量高于上半年，明年将温和增加。
供应面来看，上个季度金矿产量同比基本持平，金废料供应增加3%。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 于春红)
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