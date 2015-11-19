专访：澳洲Oceanagold预计中国经济放缓无碍黄金需求

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透马尼拉11月18日 - 澳洲Oceanagold Corp(OGC.AX)执行长Mick Wilkes周三称，中国经济放缓不会抑制该国黄金需求，应会支撑价格。目前金价已跌至近六年低位。
现货金XAU=周三跌至每盎司1,064.95美元，为2010年2月以来最低点，投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月进行近10年来的首次升息。
Wilkes称认为金价将“维持在1,100美元左右”，因美国升息担忧被主要消费国中国和印度的实货需求增加所抵消。
“价格因素促使消费者买进更多黄金，”他称。尽管中国北方放缓，但南方和东部地区仍在增长，“中产阶级在增加。”
“我认为他们的黄金需求就是中国的黄金需求，该国黄金储备将继续增长，”他称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。