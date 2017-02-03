2016年黄金需求增2% 投资需求上升抵消珠宝消费下降--WGC

图为2016年9月在阿拉木图拍摄的金条。 REUTERS/Mariya Gordeyeva

路透伦敦2月3日 - 世界黄金协会(WGC)数据周五显示，即便珠宝方面的黄金需求降至2009年以来低点，并且金币和金条的买需也下降，但因投资需求反弹至四年高位，推动2016年黄金需求小幅上升。

全球珠宝、金币和金条等实货黄金需求下降9%，因价格上升及进口控制损及需求，尤其是主要市场中国和印度。央行购金下降三分之一。

不过黄金上市交易基金(ETF)投资大增，抵消了上述影响，提振黄金整体需求上升2%至4,309吨，达到2013年以来最高水平。

“促使资金大量流入EIF有三大主要因素：负利率差，对美国(上调)利率的预期下降，以及地缘政治风险带来的不确定性，”WGC市场策略主管Alistair Hewitt称。

“整体投资呈现2012年以来最佳表现，但其他方面需求低迷。”

ETF的黄金购买规模在去年第一季创下最强单季纪录，达到342.3吨，主要是在美国和欧洲。但2016年稍后又开始减少，到第四季则转为流出193.1吨。

金币和金条投资减少2%。但英国成为亮点，需求大增28%至10.9吨。英镑在去年6月英国公投退欧后大跌。

全球珠宝需求下降15%至2,042吨。珠宝需求是黄金需求中最大的部分。

去年印度的黄金消费需求下降21%至675.5吨，为2009年以来最低，因金价上涨而且印度推出进口限制措施。WGC预计今年仍将接近这一水准，在650-750吨左右。

最大黄金消费国--中国的黄金需求料增至950-1,000吨；去年为下降7%至913.6吨，创2012年以来最低。

央行需求连续第七年为正值，但383.6吨的购买规模为2010年以来的最低。

“从黄金作为外汇储备方面来看，在外储下降和金价上涨的双重作用下，黄金作为全球各央行储备资产的吸引力提升，”Hewitt称，“这是储备管理者予以考虑的另外一个因素。”(完)