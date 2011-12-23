金价在交投淡静中下跌 因美元上涨

* 欧元下跌,因美国经济数据提振了美元

* 市场担忧欧债危机影响范围

* SPDR黄金持仓锐降,印度对黄金的需求减少

路透纽约/伦敦12月22日电---金价周四微幅收低,与欧元一同下跌,因投资者担心欧洲领导人在解决欧债危机方面没有取得太大进展.

随着年底临近,交易商不愿增加多头部位,多数长线交易商离场,直至新年才会返回,这使金价陷於近期交易区间内.

2005GMT时,现货金跌至每盎司1,604.30美元,稍早升至1,616.50美元的高位.周三收报1,614.79美元,今年迄今金价累计涨13%.

美国2月期金结算价跌3.0美元,报每盎司1,610.60美元,在假期前交投淡静.

欧元周四下跌,因投资者不相信欧洲领导人接近达成对欧债危机的解决方案,促使投资者逢高抛售欧元.

"欧元区货币市场流动性的衡量指标(Euribor/OIS三个月利差)仍处於高位.流动性枯竭对包括黄金在内的所有商品均构成重大风险,"渣打银行在研究报告中称.

稍早欧元上涨,因市场预计各银行周三向欧洲央行申购的近5,000亿欧元三年期贷款,将缓解目前的融资紧张状况.但对於其中有多少资金将用於提振欧元区经济,抑或是用於削减公债敞口,市场尚存疑虑.

"人们现在没有把黄金当作避险工具,这是黄金目前表现低迷的原因之一,"德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,"如果未来金价进一步下跌,我不会感到意外."

1月初对商品指数重新平衡可能将对黄金价格和部位产生重大影响,瑞银投资研究的市场策略师Edel Tully在每日报告中写道.

"黄金的道琼斯-瑞银指数的权重料从10.45%降至9.79%,我们估计大约有15,550口黄金合约将被售出,"Tully在报告中写道.

**金价低於200日移动均线切入位**

金价连续第七个交易日低於200日移动均线切入位(周四在每盎司1,623.53美元),暗示人们在金价较高之际缺乏买兴.

"我们仍然预计,从目前到年底,金价上涨的可能性极小,"VTB Capital在报告中说,"在我们看来,金价将迟滞于短期阻力位1,620美元下方.昨天金价未能突破这一阻力位,还测试了1,640美元处的阻力."

孟买交易员称,在实货市场上,全球黄金头号消费国印度的需求依旧低迷,主要归因于季节性因素.从12月16日到1月14日是印度的Khar Mass期,在这期间购买黄金被认为是不祥.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三黄金持仓量较周二下降近389,000盎司.

其他贵金属中,现货银从周三收盘时的29.35美元跌至29.05美元,现货铂金从周三收盘时的1,423.49美元降至1,418.49美元,现货钯金从周三收盘时的631.47美元涨至647.79美元. (完)

--编译 于春红;审校 张涛

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