金价回落1.5%至近三周低位 因美国数据直指经济表现强劲

* 美国国际贸易数据直指经济表现强劲

* 芝加哥联储总裁埃文斯称，美联储可能最早从9月开始削减刺激规模

* 中国实货需求不振，进口减少

路透纽约/伦敦8月6日 - 金价周二下跌1.5%，至近三周最低，因令人鼓舞的美国经济数据显示，贸易逆差收窄，且更多美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话暗示，联储最早将从下月开始缩减货币刺激规模。

交易商称，金价稍早未能守住1,300美元关口，引发技术性抛售。

周一公布的国际贸易数据显示，美国经济第二季度增速可能较之前公布的初值快，6月贸易逆差大幅收窄至逾三年半最低，因出口触及纪录高位，而进口减少。

美联储何时开始缩减购债规模的不确定性也令金价承压。

芝加哥联储总裁埃文斯周二表示，联储可能从今年晚些时候开始缩减构债规模，如果经济数据良好，可能最早从下月开始行动。

1850 GMT，现货金跌1.5%，报每盎司1,283.60美元，稍早急跌1.9%，至7月18日以来最低1,279.24美元。

美国12月期金收跌19.90美元，报每盎司1,282.50美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

交易商称，1,300美元之下的自动止损卖盘被触发后引发的技术性抛售使今日的跌幅被扩大。

亚洲实货需求消退的迹象也重压金价。6月中国从香港进口黄金总量从5月的126.949吨降至111.718吨，因金价走低。

全球最大黄金消费国印度连续第三周离场观望，因付运政策的不确定性和现货黄金溢价收窄。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周一的黄金持仓量下降0.2%，至917.14吨。

其他贵金属方面，现货银跌0.8%，至每盎司19.54美元。现货铂金回落1.4%，报每盎司1,426.49美元。现货钯金挫1.4%，报每盎司720.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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