金价下挫 因股市大涨及油价强劲反弹

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约/伦敦1月22日 - 金价周五下滑，因欧洲央行暗示将实施更多刺激性货币政策，这打压欧元并推高股市，损及替代资产的吸引力。
指标布兰特原油期货LCOc1周五暴涨逾10%，因交易商对空头仓位获利了结。布兰特原油期货之前一度挫至12年低点，助燃了厌恶风险情绪。
油价反弹带动了对股市和工业商品等较高风险资产的买兴，打压了金价。
1900 GMT，现货金XAU=下跌0.6%，报每盎司1,095.16美元，美国2月期金GCv1收低0.2%或1.90美元，报每盎司1,096.30美元。
金价上周曾升至两个月最高的1,112美元，因股市和油价大跌。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。
他的讲话提振美元兑欧元EUR=升0.6%，并刺激股市反弹。
“1,100至1,115美元是一个难以攻克的水准，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，“今日股市反弹肯定拖累了金价下滑，但我不能排除如果股市再度开始下挫，金价又会被推高至该水准之上。”
尽管今日下滑，金价势将周线收高。本月殃及股市和油市的厌恶风险情绪令金市得益，但主要消费国－中国和印度的实货需求低迷限制了金价的升幅。
铂金XPT=上涨1.5%，报每盎司829.16美元，从昨日触及的七年低点806.31美元反弹。钯金XPD=上涨0.2%，报每盎司498.25美元。
现货银XAG=下跌0.3%，报14.02美元。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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