金价下挫1.2% 因美联储内部对QE有疑虑

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
* 美联储内部疑虑引发抛盘
* 部分美联储货币政策委员暗示提早结束刺激措施
路透纽约1月3日 - 金价周四下挫逾1%,因迹象显示美国联邦储备委员会(FED,美联储)官员愈发担心购买资产对金融市场构成构的风险,这降低了黄金作为对冲通胀工具的吸引力.
美联储周四公布的12月会议记录显示,对进一步扩大美联储资产负债表的谨慎情绪不断升温.为应对金融危机和2007-2009年的经济衰退,美联储大幅扩大资产负债表规模.
会议记录还显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."
"消息称部分委员暗示美联储可能在年底前就撤走量化宽松政策,这打击了黄金的一个支撑因素,即扩张性货币政策."Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示.
在1945 GMT,现货金下挫1.2%,至每盎司1,665.60美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货跌14.20美元,至每盎司1,674.60美元,根据路透初步数据显示,成交量符合30日均值.
在2012年,金价收升约7%,录得连续第12年上升,尽管2012年第四季金价走软,当季下跌5.4%,录得2008年第三季迄今最差的季度表现.
其他贵金属中,现货银跌1.8%,报每盎司30.40美元.现货铂金小涨0.2%,至每盎司1,564.24美元,钯金下挫1.9%,至每盎司689.25美元
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1674.60 -14.20 -0.8 1661.90 1690.50 122,491
COMEX白银期货 30.72 -0.287 -0.9 30.360 31.225 32,029
COMEX铂金期货 1576.70 11.60 0.7 1563.90 1576.70 132
COMEX钯金期货 697.15 -10.80 -1.5 691.00 708.00 3,013
现货金 1665.60 -20.75 -1.2 1662.28 1689.60
现货银 30.400 -0.570 -1.8 30.350 31.180
现货铂金 1564.24 3.74 0.2 1564.00 1575.74
现货钯金 689.25 -13.12 -1.9 693.77 709.00(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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