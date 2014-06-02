金价连跌五日为近七个月最长连跌时间 且触及四个月新低

路透新加坡6月2日 - 金价周一连续第五日下跌，创下去年11月以来最长连跌时间，并触及四个月新低，因全球股市上扬，且亚洲实货需求疲弱。

现货金XAU=一度跌至每盎司1,240.69美元，为2月初以来最低，之后略微反弹，0633GMT报1,243.40美元。此次金价连跌五日是10-11月以来最长连跌纪录，当时连跌七天。

金价通常都是对冲股市等风险资产的投资。中国制造业数据向好，且美股再创纪录收盘高位，周一提振亚洲股市和大宗商品。

“黄金的技术面前景不太好。金价很有可能降至1,230美元，然后下探1,200美元，”东京的一名交易员称。

“实货市场对上周的跌势反应不是太大。不过若价格跌至1,200美元，可能会有一些动作。”

路透技术分析师王涛称，金价预计将跌至支撑位1,229美元，如果跌破该水准，则可能进一步下滑至1,214美元。

实货买需未能升温，因消费者预计金价将续跌。

美国铸币局数据显示，5月美国金币销售较上月小幅减少，因零售买兴不佳。

其他数据显示，上周对冲基金和基金经理人削减对黄金期货和期权的多头押注，至近四个月最低水平，再度暗示在股市走升之际，投资者对黄金的偏好降低。

重要实货市场香港和中国周一因公共假期而休市。(完)

(编译 李爽/王翔琼；审校 高琦/张明钧)

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