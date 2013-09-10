（更正）金价走低 受累于美联储将缩减购债的传言及美股上扬

(更正：英文原文有误，第二段澄清是“8月出口增幅”，而非“中国经济增幅”)

* 强劲的中国出口数据提振经济企稳希望

* 俄罗斯提议将叙利亚化武置于国际控制之下的计划可能避免战争

* 金价回吐周五录得的部分涨幅，因传言美联储将缩减购债规模

路透纽约/伦敦9月9日 - 金价周一走低，回吐周五录得的部分涨幅，因市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能缩减刺激规模。

中国官方数据显示，8月出口增幅超过预期，数据削弱了黄金的避险魅力，对金价不利。美股标普500指数.SPX上扬1%也扶助拖累金市表现。

有关美联储可能缩减其每月850亿美元构债规模的臆测也令金价承压。

分析师预计，美联储将在下周三9月政策会议结束时宣布缩减月度购债规模100-200亿美元。

1848 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,386.36美元。

美国12月期金收涨0.20美元，报每盎司1,386.70美元，根据路透初步数据，成交量为8万口，不到30日均值的一半。,

上周五，金价急升近2%，因数据显示尽管失业率触及四年半低位，但美国8月就业岗位增幅不及预期。

美国总统奥巴马寻求国会批准授权政府对叙利亚动武的决议，且俄罗斯周一建议叙利亚将化学武器置于国际控制之下，以避遭军事打击。这些因素也削弱了黄金的避险地位。

印度珠宝商预计，本周黄金付运激增，因海关周三发布新的进口指引。之前进口的库存因相关规定不够明确而滞留在孟买机场。

其他贵金属方面，现货银跌0.7%，报每盎司23.65美元。现货铂金回落0.7%，报每盎司1,479美元。现货钯金急挫2.2%，报每盎司682.22美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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