黄金下滑至四周低点 静待美联储加息时机的线索

路透纽约/伦敦8月25日 - 黄金周四触及四周低位，因一系列经济数据良好，市场关注本周稍后美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话，从中寻找货币政策的线索。

叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行官员出席的会议上发表演说，市场人士寄望叶伦将对美国利率路径给出更明确的信号。

在全球央行官员周四出席年度货币政策年度会议之际，两位美联储官员再度力促加息，称美国就业和通胀改善。

1825 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,322.26美元。美国12月期金收跌0.4%，报1,324.60美元。

“投机性的投资者看来放弃了其黄金多头头寸，因担心在周五杰克森霍尔会议上叶伦可能发出今年加息的明确承诺，”道明证券全球商品策略部门主管Bart Melek说。

“一些黄金观察人士甚至认为，美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能最早在9月加息。”

数据显示，美国7月耐久财订单连续第二个月增加，美国上周初请失业金人数意外减少。

“目前市场呈观望态势，市场仅关注市况的发展，等待更多可能影响金市走势的言论，”Capital Economics分析师Simona Gambarini说。

现货银连跌第四日，下跌最多0.3%，至每盎司18.46美元的八周低位。

现货铂金跌0.4%，至一个月低位1,067.40美元。现货钯金上涨0.9%，至688.20美元。(完)