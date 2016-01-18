金价持稳 受全球股市疲弱以及油价暴跌支撑

路透伦敦1月18日 - 金价周一持稳，当日适逢假期，市场交投清淡。原油价格跌至12年低点，且全球股市继续表现疲弱，促使投资者寻求避险资产，支撑了黄金走势。

但金价上行受限，因美元走坚，且油价自稍早低点略为反弹，暗示在周五推动金价上扬1%的避险意愿有所降温。美国市场周一适逢马丁路德金纪念日休市。

1502 GMT，现货金几近持平报每盎司1,088.87美元，美国2月期金跌1.60美元报每盎司1,089.10美元。

今年迄今金价已经上涨近3%，此前疲软的中国经济数据以及1月初人民币新一轮下跌激发了中国股市抛售，影响波及全球市场。

油价触及2003年末以来新低，因市场预计伊朗出口将增加，之前伊朗制裁在周末被解除。

随着全球市场下挫，欧洲股市的反弹势头也迅速消退。由于投资者在疲软美国经济数据公布后避开高风险资产，隔夜亚洲股市也下挫至2011年以来最低水平。

铂金价跌至七年低点812.95美元，因市场担心全球经济增长问题。与黄金相比较，围绕经济疲软的担忧更容易影响铂金价格，因为铂金主要作为工业金属，在汽车领域用途广泛，用以制造触媒转化器。

铂金跌1.5%至每盎司816.99美元，白银涨0.2%至13.94美元，钯金涨0.5%至493.45美元。(完)