黄金小升 因美元回落

路透纽约/伦敦12月23日 - 黄金周五小幅上升，因美元从本周触及的14年高位回落，一些买家把握黄金迫近10个月低位的机会买入，本周黄金连续第六周下跌。

成交清淡，交易商已准备过周末长假期。贵金属和基本金属期权的场内交易将在12月26日周一圣诞节假期休市。

黄金从11月8日特朗普当选美国总统后触及的峰值回落超过200美元，上周低见1,122.35美元，因特朗普胜选引发美元上涨，美债收益率上升。

黄金本季下跌14%，令年内升幅收窄至6.7%。黄金在今年1-3月录得30年以来最大的季度升幅。

1850 GMT，现货金升0.32%，报每盎司1,132.24美元。黄金本周周线势将下跌，为第六周连跌。

交投最活跃的美国2月期金收升2.90美元，或0.26%，报每盎司1,133.60美元。

“目前市场尝试寻找底部，”RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye说，除非有地缘政治担忧，否则黄金下行的阻力是最小的。

美元兑一篮子货币从美联储本月会议后触及的高位回落。美联储意外暗示明年加快升息，带动美元急升。

“黄金和白银有短期内进一步下跌的风险，因美联储对部份特朗普推高通胀的政策作更积极的回应。”Capital Economics在周度报告中说。

现货银下跌0.37%，报每盎司15.721美元。现货铂金下滑1.27%，报每盎司890.49美元。现货钯金上涨0.35%，报657.22美元。(完)