金价在淡静交投中上扬 市场等待特朗普税改计划

路透纽约/伦敦2月20日 - 金价周一上涨，因美元走软，但盘中交投清淡，因美国市场恰逢假日休市，且投资者静候美国总统特朗普税改政策的细节。

市场交易活动可能持续淡静，直到本周美国联邦储备委员会(FED/美联储)的几位官员发表讲话，给出升息步伐的指引。

1949 GMT，美国期金微跌0.05%，报1,238.50美元。现货金收涨0.2%，至每盎司1,238美元。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示，“金价陷于1,220-1,245区间，在美国总统日假期成交清淡。”

“美国总统特朗普将持续成为市场走势的关键因素。特朗普将在下周二在参众两院联席会议上发表演讲，鉴于他将揭露自己的税改想法，这成为了市场的下一个焦点。”

Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada表示，周三将是本周最为关键的一天，对美元更是如此，因美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将公布上次会议的会议记录。

五位地区联储总裁本周将发表讲话，美联储理事鲍威尔也将在周三露面。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)－SPDR Gold(GLD)周五黄金持仓量下降2.4吨，为近四周来首见。

现货银上扬0.4%，至每盎司18.04美元。

铂金跌0.05%至1,000.50美元。

钯金下滑0.5%，至771.50美元，盘中稍早曾触及逾一周低点766美元。(完)