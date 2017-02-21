金价在淡静交投中上扬 市场等待特朗普税改计划

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦2月20日 - 金价周一上涨，因美元走软，但盘中交投清淡，因美国市场恰逢假日休市，且投资者静候美国总统特朗普税改政策的细节。
市场交易活动可能持续淡静，直到本周美国联邦储备委员会(FED/美联储)的几位官员发表讲话，给出升息步伐的指引。
1949 GMT，美国期金微跌0.05%，报1,238.50美元。现货金收涨0.2%，至每盎司1,238美元。
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示，“金价陷于1,220-1,245区间，在美国总统日假期成交清淡。”
“美国总统特朗普将持续成为市场走势的关键因素。特朗普将在下周二在参众两院联席会议上发表演讲，鉴于他将揭露自己的税改想法，这成为了市场的下一个焦点。”
Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada表示，周三将是本周最为关键的一天，对美元更是如此，因美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将公布上次会议的会议记录。
五位地区联储总裁本周将发表讲话，美联储理事鲍威尔也将在周三露面。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)－SPDR Gold(GLD)周五黄金持仓量下降2.4吨，为近四周来首见。
现货银上扬0.4%，至每盎司18.04美元。
铂金跌0.05%至1,000.50美元。
钯金下滑0.5%，至771.50美元，盘中稍早曾触及逾一周低点766美元。(完)
(翻译 张荻；审校 戴素萍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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