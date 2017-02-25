金价触及三个半月高位 因特朗普通胀交易减退

路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。

美国财长努钦周四表示，特朗普政府采取的任何举措今年仅可能造成有限的影响，但他希望，税改计划能在8月国会休会前获得通过。

这些言论暗示，大刀阔斧的税改计划还有许多工作要做，努钦称这是他的工作重点。投资者押注税改会提振今年经济成长并推高通胀。

“美国国内政策目前处于真空期，实质利率下降，美元作横盘波动，全球地缘政治局势令投资者担忧，这些因素全部扶助黄金市场，”ICBC Standard Bank分析师Tom Kendall说。

“很显然，机构投资者资金流入黄金，这通常是黄金上涨的很好理由。”

1926 GMT，现货金涨0.6%，报每盎司1,256.75美元，今日稍早触及去年11月11日以来最高位1,260.10美元，与200日移动均线重合。本周周线可望连续第四周上升。

美国4月期金收涨0.55%，至每盎司1,258.30美元。

民调显示，法国总统候选人马克龙将击败极右翼候选人勒庞，金价涨势放缓。勒庞曾承诺，将就法国退出欧盟举行公投。

全球主要股市下跌，因投资者降低对特朗普政策将有利经济成长的押注。美元之后缩减跌幅。

全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust本月持金量已经增加逾5%，受助于地缘政治风险。

现货银上涨0.8%，至每盎司18.30美元，之前触及三个半月高位18.40美元。现货银本周上涨约1.8%，本周有望连涨第九周。

现货铂金升1.8%，至每盎司1,023.75美元，稍早触及10月初来最高1,028.60美元。现货钯金跌0.7%，报每盎司767.25美元。(完)