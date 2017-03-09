金价跌至五周低位 因美元在美国就业数据公布前上涨

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约/伦敦3月8日 - 金价周三跌至五周低位，因美元受助于美国
升息前景上涨。
投资者等待周五将发布的2月非农就业数据，以判断美国经济的力道
。美联储主席叶伦上周表示，只要就业和通胀持坚，美联储就将加息。这
被视为暗示美联储将在3月14-15日会议上加息的强烈信号。
1959 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,209.49美元，此前触及
2月1日来最低1,206.05美元，势将连续第五日下跌。
交头最活跃的美国4月期金收低0.6%，报1,209.40美元。
“非农就业报告将为下周升息提供最终的确认，可能对黄金带来进一
步压力，”瑞士宝盛集团商品分析师Carsten Menke说。
美元指数升0.3%。
美国2月民间就业岗位急升，表明即使第一季经济增长看似进一步放
缓，但经济基本面仍然稳固。
其他贵金属，现货银跌1.3%，报每盎司17.26美元，稍早触及1
月31日来最低17.19美元。
铂金跌1.4%，报每盎司946.45美元，此前跌至1月5日来的最低
941.50美元。
钯金跌0.8%，报每盎司766美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”