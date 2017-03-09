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国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 08:40 BJT

金价跌至五周低位 因美元在美国就业数据公布前上涨

路透纽约/伦敦3月8日 - 金价周三跌至五周低位，因美元受助于美国

升息前景上涨。

投资者等待周五将发布的2月非农就业数据，以判断美国经济的力道

。美联储主席叶伦上周表示，只要就业和通胀持坚，美联储就将加息。这

被视为暗示美联储将在3月14-15日会议上加息的强烈信号。

1959 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,209.49美元，此前触及

2月1日来最低1,206.05美元，势将连续第五日下跌。

交头最活跃的美国4月期金收低0.6%，报1,209.40美元。

“非农就业报告将为下周升息提供最终的确认，可能对黄金带来进一

步压力，”瑞士宝盛集团商品分析师Carsten Menke说。

美元指数升0.3%。

美国2月民间就业岗位急升，表明即使第一季经济增长看似进一步放

缓，但经济基本面仍然稳固。

其他贵金属，现货银跌1.3%，报每盎司17.26美元，稍早触及1

月31日来最低17.19美元。

铂金跌1.4%，报每盎司946.45美元，此前跌至1月5日来的最低

941.50美元。

钯金跌0.8%，报每盎司766美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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