黄金连升第四天 因美元下跌而欧元上涨

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透纽约/伦敦5月16日 - 黄金价格周二连升第四天，因美国政治麻烦和弱于预期的房屋数据重压美元，欧洲更亮丽的前景提振欧元。
“今天美元疲弱，扶助所有贵金属的表现，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke表示。他将美元下跌归因于欧美事件合力施压。
1930 GMT，现货金上涨0.6%，至每盎司1,237.85美元，此前触及触及5月4日以来最高1,239.10美元。
美国期金收涨0.5%，至每盎司1,236.40美元。
美元指数下滑至逾六个月最低水准，此前两名美国官员表示，总统特朗普向俄罗斯外交部长透露了高度机密信息，泄露了一项有关于针对伊斯兰国(IS)的行动计划。
投资者认为特朗普的争议将对计划中的美国减税和基建支出的设置另一道障碍。
美国商务部称，美国房屋开工降至五个月最低水准，也重压美元。
与此同时，德国总理默克尔和新任法国总统马克龙周一同意，将制定一路线图以深化欧盟整合，并为改变欧盟条款以加速改革打开大门。这消息受到市场欢迎。
永丰金融集团研究部主管涂国彬表示，朝鲜试射导弹和勒索电脑病毒的大规模爆发等近期发生的事件提高避险情绪，可能在未来两周提振金价。
其他贵金属方面，现货银涨1.3%，至每盎司16.81美元，此前触及5月3日来最高16.86美元。
现货铂金上涨1%，至每盎司936.80美元，盘中触及两周高位942美元。
现货钯金下跌0.6%，至每盎司791.75美元，在触及4月20日来最低784.97美元后缩减跌幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。