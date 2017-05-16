黄金连升第四天 因美元下跌而欧元上涨

路透纽约/伦敦5月16日 - 黄金价格周二连升第四天，因美国政治麻烦和弱于预期的房屋数据重压美元，欧洲更亮丽的前景提振欧元。

“今天美元疲弱，扶助所有贵金属的表现，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke表示。他将美元下跌归因于欧美事件合力施压。

1930 GMT，现货金上涨0.6%，至每盎司1,237.85美元，此前触及触及5月4日以来最高1,239.10美元。

美国期金收涨0.5%，至每盎司1,236.40美元。

美元指数下滑至逾六个月最低水准，此前两名美国官员表示，总统特朗普向俄罗斯外交部长透露了高度机密信息，泄露了一项有关于针对伊斯兰国(IS)的行动计划。

投资者认为特朗普的争议将对计划中的美国减税和基建支出的设置另一道障碍。

美国商务部称，美国房屋开工降至五个月最低水准，也重压美元。

与此同时，德国总理默克尔和新任法国总统马克龙周一同意，将制定一路线图以深化欧盟整合，并为改变欧盟条款以加速改革打开大门。这消息受到市场欢迎。

永丰金融集团研究部主管涂国彬表示，朝鲜试射导弹和勒索电脑病毒的大规模爆发等近期发生的事件提高避险情绪，可能在未来两周提振金价。

其他贵金属方面，现货银涨1.3%，至每盎司16.81美元，此前触及5月3日来最高16.86美元。

现货铂金上涨1%，至每盎司936.80美元，盘中触及两周高位942美元。

现货钯金下跌0.6%，至每盎司791.75美元，在触及4月20日来最低784.97美元后缩减跌幅。(完)