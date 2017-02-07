黄金触及11月来最高水准 受政治不确定性和美元提振

路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。

2002 GMT，现货金上涨1.1%，报每盎司1,233.01美元，盘中触及1,233.80美元，11月11日以来最高水准。美国4月期金收涨0.9%，报1,232.10美元。

美国总统特朗普的政策燃点政治不确定性，最受争议的是临时禁止七个穆斯林国家公民入境美国的行政令。一位美国法官周五裁决，全国暂缓执行特朗普的上述禁令。

“似乎特朗普当选美国总统之初市场的乐观情绪消退，欧洲选举令人不安。不确定性确实意味着金价可能上涨，”荷兰国际集团商品策略师Warren Patterson说。

“美元自年初以来持续走低，但最大消费国中国和印度的实货黄金需求仍然疲弱，对金价不利。”

荷兰，法国和德国将在今年进行大选，也令投资者感到担忧。

“在几次上攻失败后，黄金终于升穿1,220美元阻力位。只要保持在该水准之上，黄金上行(的可能性较大)，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说。

“因此，黄金可能升向下一道阻力位1,250美元。”

12月中国黄金净进口51.51吨，较2015年同期下降60%。

2016年印度的黄金需求较上年减少21.2%，因新规打压需求。

美元兑一篮子主要货币自1月3日以来下跌逾3%。

现货银上涨1.5%，报17.72美元。现货铂金升1%，报1,012.80美元，为三个月高位。

现货钯金上扬3.3%，报770.75美元，为1月25日来最高。(完)