黄金触及11月来最高水准 受政治不确定性和美元提振

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
2002 GMT，现货金上涨1.1%，报每盎司1,233.01美元，盘中触及1,233.80美元，11月11日以来最高水准。美国4月期金收涨0.9%，报1,232.10美元。
美国总统特朗普的政策燃点政治不确定性，最受争议的是临时禁止七个穆斯林国家公民入境美国的行政令。一位美国法官周五裁决，全国暂缓执行特朗普的上述禁令。
“似乎特朗普当选美国总统之初市场的乐观情绪消退，欧洲选举令人不安。不确定性确实意味着金价可能上涨，”荷兰国际集团商品策略师Warren Patterson说。
“美元自年初以来持续走低，但最大消费国中国和印度的实货黄金需求仍然疲弱，对金价不利。”
荷兰，法国和德国将在今年进行大选，也令投资者感到担忧。
“在几次上攻失败后，黄金终于升穿1,220美元阻力位。只要保持在该水准之上，黄金上行(的可能性较大)，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说。
“因此，黄金可能升向下一道阻力位1,250美元。”
12月中国黄金净进口51.51吨，较2015年同期下降60%。
2016年印度的黄金需求较上年减少21.2%，因新规打压需求。
美元兑一篮子主要货币自1月3日以来下跌逾3%。
现货银上涨1.5%，报17.72美元。现货铂金升1%，报1,012.80美元，为三个月高位。
现货钯金上扬3.3%，报770.75美元，为1月25日来最高。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。