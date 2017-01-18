特朗普指美元过度强劲的言论提振黄金升至八周高位

路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎·梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。

现货金连续第七天上涨，在2012 GMT，上扬1.05%，报1,215.39美元，此前触及11月22日以来最高1,218.64美元。

美国2月期金收涨1.4%，报1,212.9美元。

美元指数下跌0.8%，至12月8日来最低水准。

“特朗普在贸易和保护主义的立场是众所周知的，这将一直是个关键因素。但在更了解特朗普的政策前，这会有助于支撑黄金，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说。

华尔街日报报导，特朗普说“美元兑人民币汇率强劲，这在扼杀我们。”

“今年有很多包括选举在内的政治不确定事件，所以在风大浪急的海面寻找避险，黄金将是投放资金的安全资产之一，”Bhar说。

英镑录得至少1998年以来最大单日涨幅，此前英国首相特雷莎·梅承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求让有关“硬性”或“软性”退欧的讨论告一段落。

全球最大黄金实货支持的上市交易基金SPDR GoldTrust的黄金持仓量周五上升，为11月9日特朗普胜选翌日以来首次，这反映投资者对黄金恢复兴趣。

现货银升2.3%，报17.15美元，此前触及一个月高位。现货铂金跌1.1%，报970.25美元，此前触及两个月高位。

钯金升0.6%，报748.55美元。(完)