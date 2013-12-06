金交所拟在上海自贸区设黄金国际板

路透上海12月6日 -中国上海黄金交易所正筹备在上海自由贸易区内建设离岸的国际黄金市场。金交所理事长许罗德表示，黄金国际板将采取公司制，目标是将金交所建成具有全球影响力的国际交易市场。

东方早报周五引述许罗德在2013年中国黄金与贵金属峰会上讲话称，金交所明年产品和交易形式也将更加丰富，明年1月将推出小规格（交易单位为10克）的黄金产品；增加保证金来源多样性；上线黄金托管拆借；延长夜间交易时段的时间满足市场需求等。

中国人民银行周一出台《关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》称，将稳步开放资本市场，区内金融机构和企业可按规定进入上海地区的证券和期货交易场所进行投资和交易。

这意味着离岸性质的自贸区自由贸易账户将获得类似QFII（合格境外机构投资者）机制的投资资格，不过目前市场人士多预期初期亦会出台额度管控。

不过，上述投资场所并未包括黄金交易所。但意见指出，“根据市场需求，探索在区内开展国际金融资产交易等。”这又为包括黄金，股权等交易形式打开了空间。（完）

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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