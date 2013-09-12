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路透中文国际短讯 | 2013年 9月 12日 星期四 15:25 BJT

GFMS预计明年金价进一步下降

咨询机构黄金矿业服务公司(GFMS)称，2014年金价有可能进一步下跌。因市场对全球经济走稳有信心，今年金价已出现10年多来首次重挫。该机构称，由于美国料退出货币刺激措施，引发升息预期，金价可能在接近2014年底时跌破1,300美元。图为金条。路透

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