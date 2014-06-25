审计署揭黄金虚假贸易 称去年八家银行3750亿元贷款存问题

路透北京6月25日 - 中国审计署最新发布对工商银行(601398.SS) (1398.HK)等八家银行及中投等三家金融机构2013年经营情况的审计报告，发现银行有3,750亿元人民币贷款投放存在问题，并首揭25家黄金加工企业的虚假贸易。

报告指出，八家银行贷款投放的问题主要为通过同业合作、基金理财等类信贷业务投向国家限制的地方政府融资平台公司及房地产企业；有的企业通过贷款“空转”套利，抽查25家黄金加工企业2012年以来虚构贸易背景，进行跨境、跨币种循环滚动贷款累计944亿元，套取汇差和利差9亿多元。

对中投等三家金融机构的审计发现，违规经营问题较突出。如审计发现，违规放贷或办理票据业务、掩盖不良贷款等问题183.34亿元；虚增中间业务收入、账外存放资金等财务违规问题34.98亿元；12个形成损失或面临损失风险的境外投资项目存在管理人员失察、投后管理不到位等问题。

此外，审计还发现，由于对互联网等新型金融业务的管控滞后，一些不法分子涉嫌利用互联网金融等进行非法集资、网络诈骗案件11起，涉及金额800多亿元。

审计指出问题后，相关监管部门和金融机构制定完善制度及工作流程211项，整改违规问题金额200.89亿元，处理844人次。

此外，在针对重点民生工程及矿产资源的审计中亦发现不少问题。其中，扶贫资金使用管理还不够规范，此次审计发现违法违规问题金额2.34亿元，占抽查资金额的18.4%。相关资金主要是被违规侵占，被虚报冒领或挤占挪用，以及用于修建形象工程等。

结合国有企业审计，审计署还重点调查了煤炭、棉花、玉米等重要物资储备情况，发现一些战略物资储备不足，有的经营性储备挤占政策性仓容，有的进口储备物资质量控制不到位。

矿产资源开发利用及相关资金征管审计情况显示，一些地方矿业权出（转）让中违法违规问题仍较突出。审计八个省共发现应征未征和挤占挪用探（采）矿权使用费、矿产资源补偿费、资源税等资金284.18亿元，占抽查资金额的10.96%。审计指出问题后，有关地方采取追缴、没收违法所得等措施整改违规问题金额136.18亿元，制定完善制度40项。（完）

浏览《国务院关于2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》全文，点选审计署链接： here

(发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)

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