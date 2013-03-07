金价下跌 因ECB和英央行均没有暗示采取更多经济刺激措施

* 金价中断此前两日涨势，创下一周来最大单日跌幅

* 经济回暖迹象打压黄金避险买盘

* SPDR Gold Trust黄金流出停止，亚洲金价升水缩窄

* 市场关注：美国周五将公布非农就业数据

路透纽约3月7日 - 金价周四下跌，此前欧洲央行(ECB)和英国央行均没有暗示采取更多经济刺激措施，而且美国一周初请失业金数据令人鼓舞，引发市场对即将公布的非农就业报告的乐观情绪。

金价周四收低0.5%，中断此前两日涨势，创下一周来最大单日跌幅。欧洲央行没有明确暗示采取更多货币宽松政策，以及英国央行决定不重启购债计划后，金价下跌。

金市目前将关注焦点转至周五美国将公布的2月非农就业报告。如果就业市场出现持续复苏的迹象，可能将促使美联储较预期更早结束经济刺激政策。

“所有经济数据开始上升，金价因此承压。如果周五公布的数据显示就业增长，那么金价可能将持续下跌，”Integrated Brokerage Services LLC.贵金属交易主管Frank McGhee称。

1934GMT时现货金跌0.5%至1,575.44美元。

美国4月期金结算价涨0.20美元，报1,575.10美元，路透初步数据显示，成交量较均值低约10%。

美国众议院通过一项法案避免政府关门后，黄金的避险地位受到打压。

本周稍早美国公布的数项经济数据均较强劲，令市场人气为之一振，带动美股道琼工业指数.DJI周四连续第三个交易日升至纪录高位。

“每当近几周出现强劲经济数据时，就像有人自动按下(对黄金)的抛盘按键,"丹麦盛宝银行资深经理Ole Hansen称。

美国2月非农就业增长可能较为温和，因税收上升及担心政府大幅削减支出令企业雇主较为谨慎，暗示经济动能仍不十分强劲，不会令美联储撤走刺激政策。

现货银跌0.9%，报每盎司28.76美元。

**SPDR黄金停止外流**

人们预期黄金上市交易基金(ETF)近期急剧外流之势似乎已触底，这支撑了金价。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三几未变动，此前11个交易日为连续下跌。

在实货市场中，中国买家放缓买入黄金，因之前几周他们购买的黄金开始到货，这缓解了供应短缺之势。

过去几天，中国国内金价较国际金价升水逾20美元，但周四价差缩窄至略多于10美元，交易商称升水可能进一步收窄。

现货铂金涨0.3%报1,589.74美元，现货钯金升1.5%报755.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1575.10 0.20 0.0 1574.00 1584.90 126,608

COMEX白银期货 28.808 0.005 0.0 28.740 29.085 28,273

COMEX铂金期货 1595.10 15.30 1.0 1585.00 1601.20 9,077

COMEX钯金期货 759.05 19.00 2.6 744.00 761.55 4,426

现货金 1575.44 -7.87 -0.5 1575.45 1585.39

现货银 28.760 -0.250 -0.9 28.780 29.060

现货铂金 1589.74 5.49 0.3 1587.00 1598.25

现货钯金 755.47 11.25 1.5 745.50 758.00(完)

(编译 于春红; 审校 母红)

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