金价回落1.5% 因寄望叙利亚问题得到解决

* 原油期价急跌2%，美国股市攀升

* 在下周月度政策会议前，美联储政策前景仍不明朗

* 黄金上市交易基金持仓量减少

路透纽约/伦敦9月10日 - 金价周二急跌1.5%，因在叙利亚接受俄罗斯提出的交出化学武器以免遭美国军事打击的提议后，黄金的避险吸引力减弱。

尽管美国股市等风险资产受消息推动上扬，但原油期价因地缘政治紧张局势缓解急跌2%，金价因此受压。

金价连跌第二日，因主要西方国家开始准备联合国决议，为叙利亚制定销毁化学武器的时间表和进程，以确保此事真的发生。美国总统奥巴马周一表示，俄罗斯的提议是此次危机的一个突破。

美国联邦公开市场委员会将于下周三结束为期两天的政策会议。

尽管分析师正逐步达成共识，认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能最早从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但上周五公布的令人失望的美国就业数据可能令本该十分亮丽的经济前景变得复杂化。

现货金稍早一度急跌2.1%，接近三周低位1,357.34美元。2000 GMT，报1,358.30美元，跌幅为1.6%。

美国12月期金收跌22.70美元，报每盎司1,364美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

作为衡量投资者买兴的指标之一，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一减少0.23%，至917.13吨，上周五为919.23吨。

其他贵金属方面，现货银跟随金价走低，盘中跌至三周低位22.76美元。尾盘回落3.1%，报每盎司22.92美元。

现货铂金跌0.8%，报每盎司1,468.25美元。现货钯金 上涨1.4%，报每盎司692.47美元，受助于近期下跌后的低吸买盘。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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