金价跌逾2%并创年内最大跌幅 受油价重挫拖累

路透纽约/伦敦12月15日 - 金价周一跌逾2%至一周低点，创今年以来最大单日跌幅。油价继续下行，以及美元在美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议之前上涨，引发黄金的尾盘卖压。

美联储将于周二和周三召开政策会议，可能提供未来的升息线索。

金价早盘走弱。在美国原油期货CLc1大跌之后，午后金价跌势加速。在跌破近期及中期移动均线之后，技术性卖压出现。

“黄金成为原油跌势的牺牲品，”BMO Capital Markets的金属交易主管Tai Wong表示。

在清淡交投中，黄金下跌幅度与速度显得格外突出：三个小时内就下滑了将近2%，抹掉了上周的全部涨幅。

2127GMT，现货金XAU=跌2.4%至每盎司1,193.26美元，日低为1,190.59美元。

上周金价上涨2.6%，创出10月以来最大单周涨幅，但在金价未能突破阻力位1,235美元之后，投资者了结获利。

美国2月黄金期货GCcv1跌1.2%，结算价报每盎司1,207.70美元。

许多投资者认为，美联储可能改变维持近零利率相当长一段时间的承诺。提早升息将会打压黄金。

交易员表示，卢布崩跌也对黄金利空，因其可能迫使俄罗斯出售黄金。

上周五的数据显示，截止到12月9日的一周，对冲基金和货币经理人增持黄金和白银期货及期权净多头部位至四个月最高，凸显金市在基本面没有任何改变的情况下，变得是多么偏多。

现货银XAG=跌5.1%至每盎司16.12美元，创今年以来最大单日跌幅，在跌破50日移动均线16.56之后出现技术性卖压。

现货铂金(白金)XPT=跌1.5%至每盎司1,206.25美元。现货钯金XPD=跌1.9%至每盎司794美元。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

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