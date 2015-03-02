金价从两周高位回落 交易商关注美国货币政策前景

路透纽约/伦敦3月2日 - 金价周一由升转跌，因美元上涨，且投资者对亚洲需求强劲带动金价触及两周高位的涨势获利了结，投资者对美国今年稍后升息的预期限制了金价涨幅。

1911 GMT，现货金XAU=跌0.3%，报1,208.90美元。

美国4月期金GCv1收跌4.90%，报每盎司1,208.20美元。

稍早，现货金升至2月17日来最高每盎司1,223.20美元，此前中国宣布降息。

“我们看到金价在较高水平，为一些看空投资者提供大好机会，他们聚焦在美联储在升息轨道上，遂对金价升势部份获利了结，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

“美国非农就业报告将在本周晚些时候出炉，该数据通常会导致市场大幅波动。从近期经济报告来看，非农就业数据将继续强劲。这应该提振美元上涨，且可能降低黄金一些吸引力。”

美元指数触及11年高位。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，2月制造业活动增长放缓至13个月以来最低。

全球最大黄金买家印度保持黄金进口税在10%不变。

现货银XAG=跌0.9%，报每盎司16.45美元。现货铂金XPT=升0.4%，报每盎司1,188.24美元。现货钯金XPD=涨1.6%，报每盎司828美元。

交易商表示，在钯金12月高位约821美元挂有的止损买单被触动，带动钯金价格上涨至9月中来最高832.15美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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