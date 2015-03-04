金价下跌 因美国经济数据推高美元

路透纽约/伦敦3月4日 - 金价周三下跌，连跌第三日，因在美国经济数据公布后，美元兑欧元扩大升幅。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，1月民间就业人数上修至增加25万。

1947GMT，现货金XAU=跌0.3%，报每盎司1,199.80美元。

美国4月期金GCv1收跌3.50美元，结算价报每盎司1,200.90美元。

“金价仍在努力寻找真正方向，与此同时对元和美国数据作出反应，美元与数据暂时将继续左右金市，”MKS Finance高级副总裁Bernard Sin说。

美元兑一篮子主要货币上升至2003年9月来最高，受本周美国公债收益率上升提振。

现货金稳守在上日的区间之内。

“内移日(inside day)通常预示市场将出现突破，”RJO Futures的资深市场策略师Eli Tesfaye表示，“现在主要是技术性走势，没有影响市场的基本面因素。”

金市很可能聚焦在周五公布的2月美国非农就业报告，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时可能升息。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周二减少0.35%，至760.80吨，在周一的黄金持仓量减少约8吨，为今年迄今最大单日降幅。

现货银XAG=跌0.4%，报每盎司16.23美元。现货钯金XPD=跌0.2%，报每盎司825美元。现货铂金XPT=涨0.2%，报每盎司1,190美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)

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